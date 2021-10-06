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بوكيتينو يوجه رسالة حاسمة لميسي ونيمار وراموس

تاريخ النشر: 06/10/2021 - 16:41

بوكيتينو يوجه رسالة حاسمة لميسي ونيمار وراموس
ميسي ونيمار (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن مدرب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، طالب ثلاثي الفريق باستعادة مستواهم والتأقلم على أرض الواقع.

وذكر بوكيتينو في مقابلة مع قناة "موفيستار" الإسبانية "ربما يكون واقع سيرجيو راموس مختلفا عن واقع 2014".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "اللاعبون الكبار مثل راموس وميسي ونيمار، أبطال رائعون، لكن عليهم التأقلم على الواقع".

وأشار ماوريسيو "نضع في اعتبارنا جميعًا أنهم كانوا الأفضل، لكن يجب أن يستعيدوا مستواهم، وقتها، يمكننا بالطبع إنجاز أي شيء".

واستطرد "لقد بدأوا معركة المنافسة مع زملائهم، للوصول لأفضل مستوى، يجب أن تكون أوركسترا الفريق جيدة".

وأوضح المدير الفني لسان جيرمان "أكثر ما يقدره النجوم الكبار هو التعامل بعفوية، يمكن إنشاء علاقة ثقة بحيث لا يتردد المدرب في إبداء رأيه في اللاعب، والعكس صحيح".

وختم بوكيتينو تصريحاته في هذا الشأن "يجب على المدرب أن يسعى للاندماج مع اللاعب وألا يخدعه".

يذكر أن سيرجيو راموس انضم إلى سان جيرمان صيف العام الجاري في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد الإسباني، لكنه لم يشارك في أي مباراة بسبب إصاباته العضلية.

بودكاست عرب 48

#باريس سان جيرمان
#ماوريسيو بوكيتينو
#سيرجيو راموس
#نيمار دا سيلفا
#ليونيل ميسي

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