ليوناردو يهاجم ريال مدريد بخصوص مبابي

ذكرت تقارير صحفية أن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، ليوناردو، رد على التصريحات الأخيرة لمسؤولي ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز بخصوص اللاعب كيليان مبابي.

وذكر ليوناردو لصحيفة "ليكيب" أن "التصريحات الأخيرة سلسلة جديدة من عدم الاحترام تجاه البي إس جي".

وتابع "على مدار الأسبوع الأخير، يتحدث كريم بنزيمة وبيريز، ثم مدرب الريال كارلو أنشيلوتي عن مبابي، وكأن كيليان منهم".

وأشار إلى أن "فلورنتينو بيريز قد تحدث بالفعل عن كيليان لجماهير النادي الإسباني خلال الأسبوع، أكرر ما يحدث بمثابة عدم احترام لنا، لا يمكن التسامح معه".

ونوه "إنهم يتعاملون بنفس الطريقة على مدار آخر عامين، ما أعلمه فقط أن فترة الانتقالات انتهت، وأن الموسم مستمر، نرتبط بمباريات، ولا يمكن لريال مدريد أن يتصرفوا بهذه الطريقة".

وأتم "يجب أن يتوقفوا.. مبابي لاعب في باريس سان جيرمان، النادي الفرنسي يريد أن تستمر هذه العلاقة".

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس بنهاية الموسم الجاري، وأكد اللاعب أنه كان يرغب في الرحيل خلال الصيف الماضي.