هالاند يختار وجهته القادمة

ذكرت تقارير صحفية أن نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، أعرب عن رغبته في الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني.

ويتضمن عقد هالاند مع دورتموند شرطا جزائيا يمكنه من الرحيل في الصيف القادم بعد سداد 75 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، يبقى الهدف الرئيسي لريال مدريد.

وأضافت الصحيفة، أن الأقرب هو ضم مبابي مع نهاية عقده مع سان جيرمان في الصيف المقبل بدون مقابل، وهو ما يحفز ريال مدريد لتكريس أمواله لعقد صفقة أخرى ضخمة.

وأوضحت الصحيفة، أن التعاقد مع هالاند يثير اهتمام ريال مدريد، والذي يرى أنه تدعيم نموذجي لخط هجوم الميرنغي، نظرًا لإمكاناته الفذة بالنظر لصغر سنه.

وأكد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، أن هالاند اختار بالفعل الانتقال لريال مدريد في الموسم المقبل، رغم رغبة العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في ضمه.