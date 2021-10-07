فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا وتتأهل لنهائي دوري أوروبا للأمم

حجزت فرنسا ثاني مقاعد الدور النهائي من الدوري الأوروبي للأمم عقب فوزها المثير على نظيرتها بلجيكا بثلاثة أهداف لاثنين، الخميس، في مباراة أقيمت على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو الإيطالية.

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وفرضت بلجيكا أفضليتها على مجريات اللقاء منذ البداية وهددت مناطق خصمها في عديد المناسبات، قبل أن ينجح يان كاراسكو في افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 37، بعد أن تسلم كرة داخل الجزاء الفرنسي وسددها بطريقة ذكية خادع بها الدفاع والحارس هوغو لوريس.

(أ ب)

ولم تمر سوى 4 دقائق حتى نجح البلجيكيون في تعزيز تقدمهم بهدف ثان أحرزه المهاجم روميلو لوكاكو من تسديدة قوية، وسط حضور ضعيف لعناصر المنتخب الفرنسي، الذي فشل في مجاراة منافسهم على الصعيد الدفاعي والهجومي.

وعلى العكس تماما، ظهرت فرنسا بشكلٍ مُغاير وضغطت بشدة أمام مرمى بلجيكا إلى أن تمكن كريم بنزيما من تقليص الفارق بهدف سجله عند الدقيقة 62، مستثمرا كرة هيأها له مواطنه كيليان مبابي.

وارتفع النسق الهجومي لمنتخب "الديوك" أكثر عقب الهدف، مما جعل الدفاع البلجيكي يفقد السيطرة ويتسبب بركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة أنطوان غريزمان، نفذها مبابي بنجاح مانحا التعادل لبلاده في الدقيقة 69.

(أ ب)

وشهدت الدقائق المتبقية من اللقاء إثارة كبيرة من الطرفين، حيث استفاقت بلجيكا من صدمة الهدفين المباغتين واستطاعت أن تسجل هدف ثالث عن طريق لوكاكو في الدقيقة 88، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن يخطف ثيو هيرنانديز الانتصار للفرنسيين مع الدقيقة الأخيرة من تسديدة قوية عانقت الشباك.

وتواجه فرنسا في النهائي خصمتها إسبانيا يوم الأحد 10 تشرين الأول / أكتوبر الجاري، في حين تلعب بلجيكا مع إيطاليا على المركز الثالث بنفس اليوم.