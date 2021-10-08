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تصفيات المونديال: البرازيل تسحق فنزويلا بثلاثية لهدف

تاريخ النشر: 08/10/2021 - 09:38

تصفيات المونديال: البرازيل تسحق فنزويلا بثلاثية لهدف
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

حقق منتخب البرازيل الفوز على نظيره منتخب فنزويلا بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم "مونديال 2022".

وأحرز ثلاثية المنتخب البرازيلي كل من اللاعبين ماركينيوس وغابرييل باربوسا وأنتوني، في المقابل سجل هدف المنتخب الفنزويلي اللاعب إريك راميريز.

وبهذا الفوز رفع منتخب البرازيل رصيده من النقاط إلى 27 نقطة وهو يتصدر ترتيب اللائحة، في حين تجمد رصيد منتخب فنزويلا عند 4 نقاط وهو يحتل المركز العاشر.

مجريات المباراة:

كانت بداية هز الشباك لصالح فنزويلا حيث أحرز إريك راميريز هدفا مبكرا في الدقيقة 11 من ضربة رأسية متفوقا في السرعة على مدافعي "السيليساو"، ليسجل أول أهدافه مع المنتخب.

وزاد الهدف من حماس فنزويلا التي استمرت في الضغط على البرازيل والسيطرة على الكرة حتى انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وبدأ الشوط الثاني بنفس الوتيرة ولكن حتى الدقيقة 56 عندما تم إلغاء هدف برأسية لتياغو سيلفا بداعي التسلل.

كانت هذه بداية انتفاضة البرازيل التي أدركت التعادل في الدقيقة 71 عبر رأسية لماركينيوس بعد ضربة ركنية.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 84 بعد احتساب ركلة جزاء لغابرييل باربوسا "جابيجول" ليقوم هو نفسه بتسجيل الركلة محرزا هدف التقدم للبرازيل.

ولم تكتف البرازيل بهدفين بل أنهت اللقاء بثلاثية كللها أنتوني في الدقيقة 90+4 بعد تمريرة من رافينيا لتنتهي المباراة بفوز راقصي السامبا (1-3).

بودكاست عرب 48

#البرازيل
#فنزويلا
#كأس العالم
#تصفيات
#مونديال 2022

تصفيات المونديال: البرازيل تسحق فنزويلا بثلاثية لهدف

تصفيات المونديال: البرازيل تسحق فنزويلا بثلاثية لهدف

تصفيات المونديال: البرازيل تسحق فنزويلا بثلاثية لهدف

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