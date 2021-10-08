صلاح ومحرز ضمن المرشحين للأفضل في العالم

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول"، الجمعة، عن أسماء 30 لاعبا مرشحا للظفر بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021.

وتواجد على رأس قائمة المرشحين للفوز بالجائزة كل من النجمين المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.

ونشر الحساب الرسمي للمجلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أسماء النجوم تباعا، على النحو التالي:

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)، النرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)، الإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، الإنجليزي ماسون مونت (تشيلسي)، الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد)، الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير)، الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، الإيطالي نيكولو باريلا (إنتر ميلان).

كما ضمت القائمة: الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، الإسباني بيدري (برشلونة)، الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، الإيطالي جورجيو كيليني (يوفنتوس)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، البرازيلي نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)، البرتغالي روبين دياز (مانشستر سيتي)، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، الدانماركي سيمون كاير (ميلان).

وتواجد في القائمة: محمد صلاح (ليفربول)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، جورجينيو وسيزار أزبيليكويتا وروميلو لوكاكو (تشيلسي)، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، جيرارد مورينو (فياريال)، فودين (مانشستر سيتي)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، لويس سواريز (أتلتيكو مدريد).

وجرى اختيار القائمة التي تضم 30 مرشحا للفوز بهذه الجائزة المرموقة، والتي لم تُمنح العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بناءً على أصوات 180 صحفيا متخصصًا في كرة القدم، من جميع أنحاء العالم.

وكان آخر من فاز بالجائزة هو الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حصدها للمرة السادسة عام 2020، ويعد المرشح الأوفر حظا للفوز بالسابعة، متقدما على البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإيطالي جورجينيو.