هل استفز هازارد الفرنسي مبابي بـ"هالا مدريد"؟

تطرقت تقارير صحفية إلى الكلمات التي دارت بين النجمين البلجيكي، إيدين هازارد، والفرنسي كيليان مبابي خلال المباراة التي جمعت بين منتخبي بلادهما.

ووثقت الكاميرات لقطات قام خلال هازارد بتوجيه كلمات لمبابي خلال مباراة فرنسا وبلجيكا في الدور نصف النهائي من دوري أمم أوروبا.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الكثيرين زعموا أن هازارد قال لمبابي "هالا مدريد"، كي يستفز المهاجم الفرنسي في رد الفعل.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن من الصعب للغاية قراءة شفاه هازارد في هذه الواقعة لمعرفة الكلمات التي وجهها لمبابي.

وأضافت أن هذا الأمر سيمنع ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، من التصريح مجددًا، بأن ريال مدريد يفتقر إلى الاحترام لباريس بشأن مطاردة مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان الصيف المقبل، وتزعم العديد من التقارير أن اللاعب الفرنسي قد ينتقل إلى ريال مدريد في الموسم الجديد، خلال صفقة مجانية.