  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

أنشيلوتي قلق بشأن مدافع ريال مدريد

تاريخ النشر: 11/10/2021 - 22:21

أنشيلوتي قلق بشأن مدافع ريال مدريد
المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مدافع ريال مدريد الإسباني، إيدر ميليتاو، تسبب بقلق مدرب فريقه، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد تعرضه للإصابة في مباراة البرازيل وكولومبيا.

وأصيب ميليتاو في مباراة البرازيل وكولومبيا، الأحد، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم، وغادر الملعب قبل 20 دقيقة من النهاية وهو يعاني من آلام شديدة في الظهر.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد تلقى أنشيلوتي خبر إصابة ميليتاو بقلق شديد، نظرًا لأهميته بالنسبة للفريق، خصوصًا في ظل الإصابات الكثيرة التي يعاني منها مدافعي ريال مدريد.

وأضافت أن حالة ميليتاو ستحددها مباراة أوروغواي، المقرر لها فجر يوم الجمعة، ففي حالة جاهزيته سيشارك في المباراة، أما في حالة استمرار إصابته، فلن يشارك، وهو ما لا يتمناه ريال مدريد.

بودكاست عرب 48

#ريال مدريد
#كارلو أنشيلوتي
#إيدر ميليتاو

حوارات

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تطور جديد حول مستقبل هالاند
تطور جديد حول مستقبل هالاند

2021-10-11

ليفربول يتلقى تحذيرا قبل التجديد لصلاح
ليفربول يتلقى تحذيرا قبل التجديد لصلاح

2021-10-11

ميسي غاضب من تصريحات لابورتا
ميسي غاضب من تصريحات لابورتا

2021-10-11

الأكثر قراءة

ميركل للحكومة الإسرائيلية:

ميركل للحكومة الإسرائيلية: "توجد بيننا خلافات حول الموضوع الفلسطيني"

2021-10-10
حداد في عيلوط: مقتل شاب برصاصة طائشة

حداد في عيلوط: مقتل شاب برصاصة طائشة

2021-10-10
أعمال تجريف في المقبرة اليوسفيّة: مواجهات في أحياء القدس واعتقالات

أعمال تجريف في المقبرة اليوسفيّة: مواجهات في أحياء القدس واعتقالات

2021-10-10
تحذيرات من فيضانات محتملة جنوبي البلاد

تحذيرات من فيضانات محتملة جنوبي البلاد

2021-10-10
بظل جائحة كورونا: ارتفاع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل بنسبة 31%

بظل جائحة كورونا: ارتفاع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل بنسبة 31%

2021-10-10