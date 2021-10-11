أنشيلوتي قلق بشأن مدافع ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن مدافع ريال مدريد الإسباني، إيدر ميليتاو، تسبب بقلق مدرب فريقه، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد تعرضه للإصابة في مباراة البرازيل وكولومبيا.

وأصيب ميليتاو في مباراة البرازيل وكولومبيا، الأحد، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم، وغادر الملعب قبل 20 دقيقة من النهاية وهو يعاني من آلام شديدة في الظهر.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد تلقى أنشيلوتي خبر إصابة ميليتاو بقلق شديد، نظرًا لأهميته بالنسبة للفريق، خصوصًا في ظل الإصابات الكثيرة التي يعاني منها مدافعي ريال مدريد.

وأضافت أن حالة ميليتاو ستحددها مباراة أوروغواي، المقرر لها فجر يوم الجمعة، ففي حالة جاهزيته سيشارك في المباراة، أما في حالة استمرار إصابته، فلن يشارك، وهو ما لا يتمناه ريال مدريد.