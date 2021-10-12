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برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة فالنسيا

تاريخ النشر: 12/10/2021 - 09:20

برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة فالنسيا
المدرب الهولندي رونالد كومان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني يستعد لملاقاة نظيره فالنسيا في معقله "كامب نو"، ضمن أحداث الجولة التاسعة من الليغا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن التدريبات شهدت حضور عثمان ديمبلي وسيرجيو أغويرو، اللذين يواصلان التقدم في التعافي، ويقتربان من العودة للمشاركة مع الفريق.

وأضافت "أكمل ديمبلي وأغويرو جزءًا من المران مع بقية زملائهم، تحت قيادة الهولندي رونالد كومان، الذي يأمل في عودة الثنائي عاجلا وليس آجلا، من أجل زيادة خياراته الهجومية وتحسين النتائج".

يُذكر أن ديمبلي تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب فرنسا في كأس الأمم الأوروبية، حيث عانى من إصابة في وتر العضلة ذات الرأسين الفخذية، ما أجبره على الخضوع لعملية جراحية في فنلندا.

بينما تعرض أغويرو لإصابة في الوتر الداخلي لربلة الساق، وحتى الآن لم يلعب أي مباراة منذ انضمامه لصفوف البلوغرانا هذا الصيف، قادمًا من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع النادي الإنجليزي.

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#رونالد كومان
#برشلونة
#فالنسيا
#عثمان ديمبلي
#سيرجيو أغويرو

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