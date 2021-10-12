مانشستر يونايتد يحدد مدة غياب فاران

أفادت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي حدد مدة غياب مدافعه الفرنسي، رافاييل فاران، بعد تعرضه للإصابة في أعلى الفخذ خلال اللعب مع منتخب بلاده.

وخرج فاران من مباراة نهائي دوري أمم أوروبا أمام إسبانيا بالشوط الأول، حيث توّج منتخب بلاده باللقب بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.

وأعلن "الشياطين الحمر" أن فاران يعاني من إصابة في عضلة الفخذ، وبدأ إعادة التأهيل في النادي.

وكشف أن المدافع الوافد من ريال مدريد في الصيف الماضي، سيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع.

وأكمل قلب الدفاع صفقة انتقال بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني إلى يونايتد من ريال مدريد هذا الصيف. وخاض خمس مباريات في الدوري الممتاز مع يونايتد هذا الموسم.

ويتعافى هاري ماغواير شريك فاران في مركز قلب الدفاع من إصابة في ربلة الساق غاب بسببها عن آخر مباراتين لفريقه قبل الفترة الدولية وكذلك عن مواجهات إنجلترا في تصفيات كأس العالم هذا الشهر.

ويعود مانشستر يونايتد لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل أمام ليستر سيتي.