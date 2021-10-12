يوفنتوس يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة روما

ذكرت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس تلقى تعزيزا هجوميا قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره روما والمقررة يوم الأحد، ضمن أحداث الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن يوفنتوس عاد للتدريبات داخل مقر تدريبات الفريق بكونتيناسا، وذلك بعد يومين إجازة حصل عليها الفريق خلال فترة التوقف الدولي.

وأضافت أن الثنائي باولو ديبالا وألفارو موراتا، نجما بيانكونيري شوهدا في التدريبات، لكنهما قاما بتمارين فردية.

وأشارت الشبكة إلى أن ديبالا الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة سامبدوريا نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، لديه فرصة حقيقية للجلوس على دكة البدلاء خلال مواجهة روما القادمة ومن ثم الحصول على بعض الدقائق.

وأشارت إلى أن موراتا الذي عانى أيضا من مشكلة عضلية، سيستغرق وقتا أطول، ومن الممكن أن يلحق بمباراة إنتر ميلان بالجولة التاسعة يوم 24 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.