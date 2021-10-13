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برشلونة مهدد بفقدان أحد نجومه مجانا

تاريخ النشر: 13/10/2021 - 17:51

برشلونة مهدد بفقدان أحد نجومه مجانا
النجم الفرنسي صامويل أومتيتي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني مهدد بفقدان أحد نجومه مجانا عقب نهاية الموسم الجاري، وذلك قبل نهاية عقده بموسم كامل في حالة واحدة.

وتعصف أزمة مالية خانقة بالفريق الكاتالوني أجبرته على الاستغناء عن نجميه ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان في الميركاتو الصيفي الماضي.

وسعى برشلونة للتخلص من مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي في وقت سابق قبل بداية الموسم الجاري، من أجل تخفيض فاتورة الرواتب وتحقيق ربح مادي، لكنه لم يفلح، بينما تهيأت فرصة الرحيل مجانا أمام اللاعب من بوابة لوائح الفيفا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أومتيتي لم يشارك مع برشلونة في أي مباراة هذا الموسم، على الرغم من جلوسه بديلا في 7 مباريات منذ انطلاق الموسم.

وأضافت الصحيفة أن عدم مشاركة أومتيتي في 10% على الأقل من مباريات برشلونة خلال الموسم، يمنحه الحق في فسخ تعاقده والرحيل مجانا في صيف 2022، وفقًا للوائح الفيفا، على الرغم من امتداد عقده حتى صيف 2023.

وأوضحت أن المادة 18.3 تنص على أنه يجوز للاعب المحترف الذي يشارك في أقل من 10% من المباريات الرسمية التي يلعبها ناديه خلال الموسم، إنهاء عقده قبل موعده بحجة أن ذلك يعد سببا رياضيا مبررا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أومتيتي سيكون بإمكانه في هذه الحالة طلب فسخ تعاقده بعد 15 يومًا من آخر مباراة يخوضها فريقه في الموسم، على أن يحدد الفيفا التعويض الذي سيحصل عليه ناديه وفقًا للفترة المتبقية في العقد والراتب.

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#برشلونة
#صامويل أومتيتي

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