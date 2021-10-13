نجم ريال مدريد في طريقه لوجهة مفاجئة

تطرقت تقارير صحفية إلى أن النجم البرازيلي، مارسيلو، في طريقه للرحيل عن فريقه ريال مدريد الإسباني عقب نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي العقد المبرم بين الطرفين في صيف 2022، علمًا أن ريال مدريد لا ينوي تجديد عقده خصوصًا وأنه بلغ 33 عاما من العمر.

ووفقا لصحيفة "Lance" البرازيلية، ظهرت احتمالية عودة مارسيلو إلى فلومينينسي النادي الذي بدأ مسيرته الكروية بداخله، وتعاقد معه ريال مدريد عام 2006.

وأضافت الصحيفة "لا يرى مسؤولو فلومينينسي عودة مارسيلو سيئة، خاصًة وأن مشجعي النادي بدأوا حملة في أيار/ مايو الماضي على الإنترنت لعودة النجم البرازيلي".

وبات مارسيلو الخيار الثالث في مركز الظهير الأيسر لريال مدريد، بعد ميندي والشاب غوتيريز، لا سيما مع تقدم عمره والإصابات التي يعاني منها.