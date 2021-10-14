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ميليتاو مهدّد بالغياب عن مواجهة برشلونة في الدوري

تاريخ النشر: 14/10/2021 - 09:49

ميليتاو مهدّد بالغياب عن مواجهة برشلونة في الدوري
لاعب الريال، خلال ارتقاء بمباراة (أ ب)
عرب ٤٨

بات نادي ريال مدريد الإسبانيّ، مهدّدا بفقدان قلب دفاع الفريق، البرازيليّ إيدير ميليتاو، حينما يواجه برشلونة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وتعرّض ميليتاو لإصابة خلال مشاركته في مباراة البرازيل وكولومبيا، خلال التوقف الدولي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المدافع البرازيليّ يعاني من إصابة عضلية في فخذه الأيمن، موضحة أنه سيترك منتخب بلاده ويعود إلى ناديه في إسبانيا.

ولكن، بالرغم من ذلك، هناك شكوك حول إمكانية لحاقه بمباراتي شاختار في دوري أبطال أوروبا، وبرشلونة في مواجهة تأتي ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقالت الصحيفة إن النادي ينتظر وصول المدافع، من أجل إجراء المزيد من الاختبارات الطبية، وتقييم الإصابة بدقة، لافتة إلى أن كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرينجي، بات في مشكلة الآن، نظرًا لأن ميليتاو من اللاعبين "غير القابلين للمس" في تشكيلة المدير الفني الإيطالي، وفق قولها.

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#ريال مدريد
#منتخب البرازيل
#برشلونة
#الدوري الإسباني
#إيدير ميليتاو

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