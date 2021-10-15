إصابة راموس تُرجئ ظهوره مع باريس سان جيرمان

تسببت إصابة المدافع الإسباني، سيرخيو راموس، بإرجاء ظهوره الأول مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي، مرة أخرى. ولا يزال يتعافى من الإصابة في الفخذ.

وانضم راموس إلى نادي سان جيرمان في تموز/ يوليو الماضي في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد لعامين، بعد 16 عاما قضاها في نادي ريال مدريد، لكنه لم يشارك في أي مباراة منذ أيار/ مايو الماضي.

وأثار محللون في الشأن الرياضي تكهنات حول إمكانية مشاركة راموس مع سان جيرمان أمام انجييه في الدوري الفرنسي، اليوم الجمعة، لكن ناديه أكد صعوبة حدوث ذلك.

وصرح سان جيرمان أن راموس سيستمر في التدريبات الفردية على أن ينضم للتدريبات الجماعية في غضون عشرة أيام، ما يعني غيابه عن المواجهة أمام لايبزغ الألماني، يوم الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا وكذلك غيابه عن مباراة الكلاسيكو على ملعب مارسيليا في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.