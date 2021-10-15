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رونالدو يشتري "بوغاتي" خارقة بـ11.5 مليون دولار فقط!

تاريخ النشر: 15/10/2021 - 10:54

رونالدو يشتري "بوغاتي" خارقة بـ11.5 مليون دولار فقط!
سيارة رونالدو الجديدة (بوغاتي - تويتر)
عرب ٤٨

أضاف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، سيارة جديدة تتجاوز قيمتها 11.5 مليون دولار، إلى مجموعة سياراته الفارهة.

ونشر موقع (The Supercar Blog) المتخصص في السيارات، أن سيارة نجم مانشستر يونايتد الجديدة والخارقة من طراز "بوغاتي"، لكنها إصدار خاص يضم عدد 10 سيارات فقط حسب ما ذكرته الشركة المصنعة على شبكة "تويتر".

وغردت شركة بوغاتي على حسابها أنه "كشفنا النقاب عن هذه التحفة الفنية في عام 2019 احتفالا بالذكرى السنوية 110. سيتم صنع 10 سيارات فقط وتسليمها للزبائن في العام المقبل".

وذكر الموقع أن السيارة الجديدة التي اشتراها رونالدو من أكثر السيارات تميزا في العالم، إذ تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.4 ثانية فقط، ويجري تصنيعها يدويا في مصنع يدعى (Bugatti Molsheim) في فرنسا.

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#رونالدو
#بوغاتي
#سيارات

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