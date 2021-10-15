أضاف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، سيارة جديدة تتجاوز قيمتها 11.5 مليون دولار، إلى مجموعة سياراته الفارهة.

ونشر موقع (The Supercar Blog) المتخصص في السيارات، أن سيارة نجم مانشستر يونايتد الجديدة والخارقة من طراز "بوغاتي"، لكنها إصدار خاص يضم عدد 10 سيارات فقط حسب ما ذكرته الشركة المصنعة على شبكة "تويتر".

The #CENTODIECI was one of the highlights at this year‘s Concorso d‘Eleganza in Como. We have unveiled this masterpiece in 2019 to celebrate our 110th anniversary. Only 10 units will be built at the Molsheim Atelier with deliveries to customers next year. #BUGATTI #VilladEste pic.twitter.com/VPrCfb3sHl — Bugatti (@Bugatti) October 4, 2021

وغردت شركة بوغاتي على حسابها أنه "كشفنا النقاب عن هذه التحفة الفنية في عام 2019 احتفالا بالذكرى السنوية 110. سيتم صنع 10 سيارات فقط وتسليمها للزبائن في العام المقبل".

وذكر الموقع أن السيارة الجديدة التي اشتراها رونالدو من أكثر السيارات تميزا في العالم، إذ تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.4 ثانية فقط، ويجري تصنيعها يدويا في مصنع يدعى (Bugatti Molsheim) في فرنسا.