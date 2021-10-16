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صلاح يدخل تاريخ البريمييرليغ برقم جديد

تاريخ النشر: 16/10/2021 - 17:13

صلاح يدخل تاريخ البريمييرليغ برقم جديد
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، حقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم صلاح في فوز فريقه اليوم، السبت، على واتفورد بعد إحرازه الهدف الرابع، ضمن أحداث الجولة الثامنة من الدوري ليرفع رصيده إلى 104 أهداف في المسابقة.

وبهذا الهدف تقاسم صلاح مع دروغبا صدارة قائمة أفضل الهدافين الأفارقة بالدوري الإنجليزي الممتاز على مدار التاريخ.

ونجح صلاح في مراوغة أكثر من مدافع من واتفورد داخل منطقة الجزاء في الجهة اليمين، قبل أن يسدد بقوة في أقصى الزاوية البعيدة لحارس المرمى.

وأعاد النجم المصري بذلك استنساخ هدفه أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية، بعد أن راوغ ثلاثة مدافعين داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة في نفس الزاوية.

على جانب آخر، ذكرت شبكة إحصائيات "أوبتا"، أن صلاح هز الشباك اليوم في المباراة الثامنة على التوالي للمرة الأولى في مسيرته.

وهذه أطول سلسلة من المباريات التي يسجل فيها لاعب واحد من ليفربول أهدافا، بعدما وصل مهاجم الفريق السابق دانييل ستوريدج إلى الرقم نفسه في شباط/ فبراير عام 2014.

وانتهت المباراة بفوز الريدز بخمسة أهداف دون رد، سجلها ساديو ماني، وروبرتو فيرمينو (هاتريك)، ومحمد صلاح.

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#محمد صلاح
#الدوري الإنجليزي
#ديدييه دروغبا
#ليفربول

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