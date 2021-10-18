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مدرب يوفنتوس يعترف بخطئه أمام روما

تاريخ النشر: 18/10/2021 - 10:31

مدرب يوفنتوس يعترف بخطئه أمام روما
المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري (أ ب)
عرب ٤٨

أكد مدرب يوفنتوس، ماسيمليانو أليغري، أنه أخطأ في بعض القرارات التي اتخذها لبداية مباراة فريقه أمام روما رغم الفوز بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وذكر أليغري في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" أنه "بدأنا بمحاولة إبطاء اللعب في الوقت المناسب، لكننا كنا بحاجة أيضا لزيادة السرعة عندما يكون ذلك مطلوبًا، لن أكذب، ربما ألحقت الضرر أيضًا بالفريق ببعض اختياراتي من البداية، كان عليَ التعرف على بعض اللاعبين وخصائصهم".

وأضاف "أحب نتيجة 1-0، لأنها نتيجة جيدة، خاصة إذا حافظنا على نظافة شباكنا مرة أخرى".

وتابع "روما فريق جيد فنيًا ولديهم الكثير من الجودة وسببوا لنا المشاكل في وقت مبكر، ثم سجلنا هدفًا جيدًا وتحسنا بمرور الوقت، نملك لاعبين ملائمين أكثر للهجمات المرتدة وهذه هي خصائصهم، لذلك عندما نحاول لعب الكرة إما أن ننام أو نشعر بالغضب".

وأتم "إنه انتصار مهم وخطوة أخرى للتقدم في الجدول، كنا نفتقد ديبالا ودي ليخت ورابيو وموراتا، لكن عندما يلعب الجميع بهذه الروح، لا تستقبل شباكك الأهداف".

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#يوفنتوس
#ماسيمليانو أليغري
#روما
#الدوري الإيطالي

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