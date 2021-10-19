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اليوم: مباريات الجولة 3 بمجموعات دوري الأبطال

تاريخ النشر: 19/10/2021 - 09:51

اليوم: مباريات الجولة 3 بمجموعات دوري الأبطال
جانب من تدريب ريال مدريد (أ ب)
عرب ٤٨

تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا؛ ومن المقرر أن تخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

19:45 كلوب بروج (بلجيكا) – مانشستر سيتي (إنجلترا)

22:00 باريس سان جيرمان (فرنسا) – لايبزيج (ألمانيا)

المجموعة الثانية:

22:00 أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – ليفربول (إنجلترا)

22:00 بورتو (البرتغال) – آيه سي ميلان (إيطاليا)

المجموعة الثالثة:

19:45 بشكتاش (تركيا) – سبورتينغ لشبونة (البرتغال)

22:00 أياكس أمستردام (هولندا) – بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

المجموعة الرابعة:

22:00 شاختار دونيتسك (أوكرانيا) – ريال مدريد (إسبانيا)

22:00 إنتر ميلان (إيطاليا) – شيريف تيراسبول (مولدوفا)

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#مباريات اليوم
#دوري أبطال أوروبا
#دور المجموعات

اليوم: مباريات الجولة 3 بمجموعات دوري الأبطال

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