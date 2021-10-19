اليوم: مباريات الجولة 3 بمجموعات دوري الأبطال

تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا؛ ومن المقرر أن تخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي:
المجموعة الأولى:
19:45 كلوب بروج (بلجيكا) – مانشستر سيتي (إنجلترا)
22:00 باريس سان جيرمان (فرنسا) – لايبزيج (ألمانيا)
المجموعة الثانية:
22:00 أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – ليفربول (إنجلترا)
22:00 بورتو (البرتغال) – آيه سي ميلان (إيطاليا)
المجموعة الثالثة:
19:45 بشكتاش (تركيا) – سبورتينغ لشبونة (البرتغال)
22:00 أياكس أمستردام (هولندا) – بوروسيا دورتموند (ألمانيا)
المجموعة الرابعة:
22:00 شاختار دونيتسك (أوكرانيا) – ريال مدريد (إسبانيا)
22:00 إنتر ميلان (إيطاليا) – شيريف تيراسبول (مولدوفا)
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