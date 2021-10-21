بأربعة أهداف... تشيلسي يستعرض قواه أمام مالمو ويفوز في "ستامفورد بريدج"

تغلب تشيلسي الإنجليزي على ضيفه مالمو السويدي بأربعة أهداف دون رد، أمس الأربعاء، في "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفرض حامل لقب النسخة الفائتة من المسابقة أفضليته على المباراة منذ البداية، ونجح في التقدم بهدف مُبكر أحرزه الدنماركي أندرياس كريستينسن عند الدقيقة 9، بعد تمريرة من البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا.

وسير تشيلسي مجريات اللعب لصالحه بكل أريحية واستطاع أن يتحصل ركلة جزاء في الدقيقة 21، حولها الإيطالي جورجينيو إلى هدف ثان.

احتفال بأحد الأهداف (أ ب)

ورغم خروج البلجيكي روميلو لوكاكو من الملعب بسبب إصابة خطرة تعرض لها في الدقيقة 22، إلا أن تشيلسي لم يتأثر على المستوى الهجومي وتمكن من إضافة هدف ثالث عند الدقيقة 48 عبر البديل كاي هافيرتز، قبل أن يُحرز جورجينيو هدفا رابعا في الدقيقة 57 من علامة الجزاء أيضا.

ولحساب المجموعة ذاتها، حقق يوفنتوس الإيطالي انتصاره الثالث تواليا بعدما تغلب على مضيفه زينت سان بطرسبورغ الروسي بهدفٍ وحيد أحرزه السويدي ديان كولوسيفسكي.

وظل يوفنتوس محافظا على قمة الترتيب برصيد 9 نقاط كاملة، يليه تشيلسي بـ 6 نقاط، وزينت ثالثا بـ 3 نقاط ، وأخيرا يأتي مالمو بصفر من النقاط.