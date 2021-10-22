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بايرن ميونخ يسعى لحسم صفقة هجومية

تاريخ النشر: 22/10/2021 - 09:44

بايرن ميونخ يسعى لحسم صفقة هجومية
اللاعب الألماني كريم أديمي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني يستهدف إبرام صفقة هجومية جديدة في الوقت الذي تتنافس عدة فرق ألمانية عليها في فترة الانتقالات.

ووفقا لموقع "سبورت 1"، فإن بايرن ميونخ يرغب في ضم مهاجم ريد بول سالزبورغ، كريم أديمي، في أقرب فرصة ممكنة قبل بوروسيا دورتموند ولايبزيج.

وتواجد الدولي الألماني الشاب داخل مكاتب مسؤولي بايرن ميونخ في الأيام الماضية، للتفاوض حول الانتقال المحتمل، لكن ذلك لا يعني ضمان الصفقة المنتظرة.

وأشار الموقع إلى رغبة أديمي في الانتقال إلى فريق يضمن له اللعب بانتظام، مما يجعل دورتموند أو لايبزيج خيارًا مثاليًا له.

ويتوقف انتقال صاحب الـ19 عامًا لبايرن ميونخ، على مصير الجناح الفرنسي كينغسلي كومان بنهاية الموسم الحالي.

وحال مغادرة كومان، ملعب أليانز أرينا، سيصبح هناك فرصة للمهاجم الشاب للحصول على دقائق أكثر مع البافاري، لا سيما في ظل قدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الأمامي.

وحال تجديد عقد الدولي الفرنسي مع النادي الألماني، فإن طريقه نحو استعادة أديمي سيكون صعبًا، وذلك بعدما تواجد اللاعب ضمن ناشئيه بين عامي 2010 و2012.

بودكاست عرب 48

#بايرن ميونخ
#كريم أديمي
#ريد بول سالزبورغ
#لايبزيج
#بوروسيا دورتموند

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