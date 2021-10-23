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برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل الكلاسيكو

تاريخ النشر: 23/10/2021 - 18:11

برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل الكلاسيكو
النجم الإسباني جوردي ألبا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة تلقى دفعة قوية قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد والمقرر لها غدا، الأحد، ضمن أحداث الجولة العاشرة من الليغا.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الظهير الأيسر للبارسا، جوردي ألبا، شارك في المران الجماعي الأخير، اليوم، قبل إعلان قائمة الكلاسيكو.

وكان ألبا يعاني من ألم في الكاحل عقب مواجهة دينامو كييف، الأسبوع الماضي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الشكوك الآن لدى كومان تدور حول الاكتفاء باستدعاء ألبا أمام ريال مدريد، أم أن اللاعب سيشارك أساسيًا في المباراة.

وذكرت أنه في حالة عدم جاهزية ألبا للبدء أساسيًا، فإن كومان يخطط للاستعانة بالظهير الأميركي سيرجينو دست في جهة اليسار.

ويحتل برشلونة المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، وله مباراة مؤجلة، بينما ريال مدريد في المركز الثالث بـ17 نقطة، وخاض أيضًا 8 مباريات فقط.

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#برشلونة
#جوردي ألبا
#كلاسيكو
#ريال مدريد
#رونالد كومان

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