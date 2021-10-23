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غوارديولا يسعى لإبرام صفقة هجومية

تاريخ النشر: 23/10/2021 - 08:51

غوارديولا يسعى لإبرام صفقة هجومية
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، يستهدف إبرام صفقة هجومية في الفترة القادمة.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن غوارديولا يسعى لضم لاعب كلوب بروج البلجيكي، الشاب شارل دي كيتيلير، الذي يبلغ 20 عاما من العمر فقط.

ويتميز اللاعب البلجيكي الشاب بقدرته على اللعب في أكثر من مركز بخط الهجوم، وهو ما أقنع غوارديولا به، ووضعه ضمن قائمة خيارات الأخير في سوق الانتقالات.

ولا يقتصر الاهتمام بدي كيتيلير على المان سيتي فحسب، بل أن ثنائيا إنجليزيا آخر حاول الظفر بتوقيع اللاعب، الصيف الماضي، يتمثل في إيفرتون ووست هام يونايتد، لكن وصول سعره إلى 25 مليون يورو حال دون رحيله عن كلوب بروج.

ولن يمثل هذا المبلغ أي مشكلة بالنسبة لمانشستر سيتي، بينما سينتهي عقد المهاجم البلجيكي في صيف 2024.

ويتواجد السيتي مع بروج في مجموعة واحدة بدوري أبطال أوروبا، وقد تواجها مؤخرا لحساب الجولة الثالثة، وحقق الفريق الإنجليزي فوزًا كاسحًا على مضيفه (5-1).

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#بيب غوارديولا
#مانشستر سيتي
#كلوب بروج
#شارل دي كيتيلير

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