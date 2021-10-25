كلوب: صلاح يستمتع بكرة القدم وهذه رغبته!

أشاد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بأداء فريقه بعد الفوز على مانشستر يونايتد بخمسة أهداف نظيفة، أمس الأحد، ضمن أحداث الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر كلوب في تصريحات بعد المباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "ماذا يمكنني قوله؟ هل توقعت ذلك؟ لا ما قدمناه في الثلث الأخير مذهل من الضغط العالي وافتكاك الكرة وتسجيل أهداف رائعة".

وتابع "أخبرت اللاعبين بين الشوطين بضرورة اللعب بصورة أفضل، وبالفعل بدأنا بصورة رائعة ومن ثم توقفنا عن لعب كرة القدم، سيطرنا على اللقاء بعد الهدف الخامس، ولم يتعلق الأمر بعدها بتسجيل المزيد بل بتفادي الإصابات".

وأضاف "النتيجة جنونية، سألت ما إذا كان هناك نتيجة مماثلة عبر التاريخ، وإذا لم يكن هناك، فستصمد تلك لفترة، اللاعبون كتبوا تاريخًا، الأمر خاص ولكن لن نحتفل مثل المجانين، علينا احترام الخصم، تمتعنا بالحظ في بعض اللحظات، واليونايتد لا يمر بأفضل أوقاته".

وأشاد بمحمد صلاح قائلًا "تواجد مو من أجل تسجيل الأهداف والتعامل مع الضجة المثارة حوله، يستمتع بكرة القدم، وأعرف بأنه يرغب في إنهاء مسيرته هنا، أعرف الوضع".

وواصل "حصدنا 3 نقاط أمام خصم كبير، ولكن عليك فهم تلك المباريات جيدًا، خسرنا أمام أستون فيلا وتعلمنا الدرس، حطمنا كريستال بالاس، أحلل المباريات ويمكننا دائمًا تقديم كرة قدم أفضل، لا يمكن أن أكون أكثر سعادة بعد الفوز (5-0)".