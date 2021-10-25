كونتي يضع شرطا لتدريب مانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية أن المدرب الإيطالي، أنطونيو كونتي، وضع شرطا مقابل خلافة النرويجي، أولي جونار سولسكاير، في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتحوم الشكوك حول مصير سولسكاير مع "الشياطين الحمر" خصوصًا بعد الخسارة القاسية أمام ليفربول بخمسة أهداف نظيفة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن كونتي يرحب بتدريب مانشستر يونايتد في حال إقالة سولسكاير، ولكنه يشترط الحصول على بعض الضمانات.

وغادر كونتي إنتر في شهر أيار/ مايو الماضي عقب تتتويجه بلقب الكالتشيو، ويشعر المدرب الإيطالي ببعض القلق من الطريقة التي تدار بها الأمور في مانشستر يونايتد، ويرغب في التحكم بصورة كاملة في انتقالات النادي.

كما أفاد فابريزيو رومانو، صحفي "سكاي سبورتس"، بأن إدارة مانشستر يونايتد لم تجتمع أمس، وأنهم سيحددون مصير سولسكاير في الساعات المقبلة، على الرغم من الدعم الكبير الذي يحظي به المدرب النرويجي.

وأضاف فابريزيو رومانو أن الشائعات المتعلقة بعدم تفكير كونتي في تولي تدريب اليونايتد غير صحيحة، ولكن حتى الآن لم تحدث أي محادثات رسمية معه.