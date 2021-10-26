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بايرن ميونخ يسعى للاستغناء عن أحد نجومه

تاريخ النشر: 26/10/2021 - 09:01

بايرن ميونخ يسعى للاستغناء عن أحد نجومه
النجم الفرنسي كينغسلي كومان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني يسعى للاستغناء عن خدمات أحد نجومه، وذلك بعد فشل المفاوضات لتمديد العقد بينهما.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الفرنسي كينغسلي كومان، اشترط الحصول على راتب ضخم من أجل تجديد عقده، وهو ما رفضته إدارة البايرن.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب في صيف 2023، وبالتالي لم يعد هناك فرصة أمام بايرن لبيعه بسعر مرض، إلا في كانون الثاني/ يناير القادم أو في نهاية الموسم على أقصى تقدير.

وأضافت الصحيفة، أن بايرن قرر عرض كومان للبيع في الصيف المقبل، من أجل الاستفادة منه ماليا، وتجنب سيناريو رحيله مجانًا مثلما حدث مع النمساوي ديفيد ألابا، الذي رحل إلى ريال مدريد بعد نهاية عقده.

وأشارت إلى أن بايرن سيشترط الحصول على 60 مليون يورو في الصيف المقبل، من أجل الموافقة على بيع جناحه الفرنسي.

ويعتبر كومان هدفًا للعديد من الأندية، وخاصة الإنجليزية، حيث يهدف تشيلسي ومانشستر سيتي للتعاقد معه.

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#بايرن ميونخ
#كينغسلي كومان

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