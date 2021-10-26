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بيريز يحسم مصير فينيسيوس

تاريخ النشر: 26/10/2021 - 08:53

بيريز يحسم مصير فينيسيوس
النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، حسم مصير لاعب الفريق، البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ولعب فينيسيوس 12 مباراة بقميص ريال مدريد هذا الموسم في جميع المسابقات، إذ أحرز 7 أهداف وصنع 5 أخرى.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن بيريز قرر الإبقاء على فينيسيوس في الموسم المقبل، من أجل قيادة مشروع الفريق إلى جوار الثنائي كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند، المحتمل ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف الموقع الإيطالي، أن بيريز جدد، بعد مباراة الكلاسيكو، رفضه كل العروض المقدمة لفينيسيوس، وقرر عدم التفريط فيه نهائيًا.

وقال بيريز "فينيسيوس ليس للبيع، لدي ثقة كبيرة به، وأعتبره لاعبا سيصبح مستقبل كرة القدم العالمية".

وتغلب ريال مدريد على برشلونة، بنتيجة 2-1، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة العاشرة لليغا.

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#ريال مدريد
#فينيسيوس جونيور
#فلورنتينو بيريز

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