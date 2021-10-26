صلاح: أقول إنني الأفضل كي أحقق أشياء كبيرة

اعتبر نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أنه يرى بنفسه أفضل لاعب في العالم.

ويقدم صلاح أداء مبهرا رفقة فريقه ليفربول هذا الموسم، علمًا أنه يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، كما قاد الفريق لتحقيق الفوز في 3 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر صلاح في مقابلة مع شبكة "بي ان سبورتس": "لا أستطيع الحديث عن هذا الأمر، هناك من يعتقد أنك أحسن لاعب وهناك من لا يعتقد ذلك، لكن في عقلي أقول دائما أنني أفضل لاعب في العالم، كي أحقق أشياء كبيرة".

وأوضح الدولي المصري، أنه يحاول دائما أن يضغط على نفسه في كل الأوقات كي يقدم أفضل ما عنده، مبينا أنه لا يمكن اعتبار الموسم الماضي سيئا بالنسبة له، كونه قدم أحسن ما يمكن لمساعدة ليفربول على احتلال المركز الثالث في البريمييرليغ بنهاية الموسم.

كما أشار صلاح، إلى أنه فخور كونه أفضل هداف أفريقي تاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما اجتاز نجم تشيلسي السابق، العاجي ديدييه دروغبا.

وتابع بأنه من المهم لأي فريق أن يقدم بداية جيدة للموسم من أجل المنافسة على الألقاب، وهو ما تحقق مع ليفربول هذا الموسم.

وتحدث صلاح أيضا، عن كثرة احتفاله بالأهداف عن طريق خلعه القميص، مبينا أنه فعل ذلك أمام كريستال بالاس لأنه عادل حينها رقم دروغبا.

وأضاف مبتسما أنه من المستبعد ألا يقوم بخلع القميص مرة أخرى عند التسجيل.

وتناول صلاح تمثال الشمع الخاص به والذي تم الكشف عنه مؤخرا، حيث قال إن شعورا غريبا انتابه عند رؤية تمثال يشبهه تماما في التفاصيل الصغيرة، رغم علمه المسبق به.