مانشستر يونايتد يحسم الجدل حول مدربه

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي حسم موقفه من المدرب النرويجي، أولي جونار سولسكاير، خلال الموسم الجاري.

وتطرقت تقارير سابقة إلى أن سولسكاير قريب من الرحيل بعد الخسارة الأخيرة أمام ليفربول بخماسية نظيفة، ضمن أحداث الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن وفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد سيبقي على سولسكاير في المباريات الثلاث المقبلة ضد توتنهام وأتالانتا ومانشستر سيتي.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أنه رغم النتائج السيئة، لكن لا يوجد أي تحرك من النادي يوضح أن مقعد سولسكاير معرض للخطر.

وقالت الشبكة "قناة سكاي إيطاليا كشفت عن وجود اتصالات بين مانشستر يونايتد والمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، لكننا نؤكد عدم وجود أي اتصالات بين الطرفين".

ويحتل الشياطين الحمر المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 14 نقطة.