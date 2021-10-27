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هالاند يضع دورتموند في مأزق!

تاريخ النشر: 27/10/2021 - 09:27

هالاند يضع دورتموند في مأزق!
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق بوروسيا دورتموند الألماني تلقى صفعة قوية قد يكون لها مردودا سلبيا على نتائجه في الأشهر القادمة، وذلك في أعقاب إصابة مهاجمه النرويجي، إيرلينغ هالاند.

وذكر المدرب الألماني، ماركو روزه، في وقت سابق أن هالاند سيغيب لمدة أسبوعين فقط بسبب إصابة عضلية في الفخذ.

ووفقا لصحيفة "بيلد" فإن هالاند قد يغيب عن الملاعب لغاية نهاية عام 2021.

وأشارت إلى معاناة هالاند من تمزق في عضلة الفخذ، مما قد يؤدي لغيابه لأكثر من 6 أسابيع، ليعود للملاعب مع نهاية العطلة الشتوية للبوندسليغا.

ويعد هالاند، ثاني هدافي الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 9 أهداف، إذ لا يتفوق عليه سوى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، بفارق هدف وحيد.

ومن المتوقع أن يجد مدرب دورتموند، صعوبة في سد ثغرة غياب هالاند، نظرًا لعدم وجود بديل يمنح الفريق، الأهداف اللازمة في المباريات المقبلة.

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#بوروسيا دورتموند
#إيرلينغ هالاند

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