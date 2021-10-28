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برشلونة يقيل كومان

تاريخ النشر: 28/10/2021 - 10:36

برشلونة يقيل كومان
المدرب الهولندي رونالد كومان (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن نادي برشلونة المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم عن إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان (58 عاما) بعد الخسارة بالنتيجة 1 - صفر أمام رايو فايكانو، الليلة الماضية.

وأكد النادي أنه قرر إعفاء المدرب، رونالد كومان، من مسؤولية تدريب الفريق الأول. وأبلغه رئيس النادي، جوان لابورتا، بالقرار بعد الخسارة أمام رايو فايكانو، وسيودع رونالد كومان الفريق، اليوم الخميس.

وجاء ترتيب برشلونة بالمركز التاسع في الدوري برصيد 15 نقطة من عشر مباريات متأخرا بست نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر، والذي فاز على الفريق الكتالوني 2 - 1 باستاد نو كامب، يوم الأحد الماضي.

وبرشلونة في المركز الثالث في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا بعدما جمع ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، إذ خسر 3 - 0 صفر في أول مباراتين أمام بايرن ميونخ ثم بنفيكا.

وفشل بطل أوروبا خمس مرات، برشلونة، في التسجيل في أول مباراتين في مجموعته بدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وتولى كومان الذي لعب لستة مواسم مع برشلونة، المسؤولية في آب/ أغسطس 2020 أثناء وجود الرئيس السابق، غوسيب ماريا بارتوميو.

وأشار الرئيس الحالي للنادي، لابورتا، عدة مرات إلى أن كومان ليس اختياره، وتوترت العلاقة بين لابورتا وكومان، وأصدر المدرب الهولندي بيانا الشهر الماضي طالب فيه بالحصول على الوقت الكافي لبناء الفريق بعد رحيل ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان، لكن هذا لن يحدث، إذ يبحث النادي عن بديل للمدرب.

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#برشلونة
#كومان
#الدوري الإسباني
#كرة القدم

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