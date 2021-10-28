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صلاح يشترط تجديد عقده مع ليفربول

تاريخ النشر: 28/10/2021 - 11:08

صلاح يشترط تجديد عقده مع ليفربول
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

اشترط النجم المصري ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح (29 عاما)، الحصول على 450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا مقابل تجديد عقده مع "الريدز".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول صيف 2023، مع وجود محاولات من ناديه خلال الفترة الماضية لتجديد عقده.

ونشرت صحيفة "الصن" البريطانية أن وكيل صلاح، رامي عباس، يجري محادثات مع ليفربول تتعلق بتفاصيل عقد المهاجم المصري الجديد مع "الريدز".

وأضافت أن ريال مدريد يتابع وضع محمد صلاح مع ليفربول، بهدف بحث تقديم عرض كبير لضمه في الصيف المقبل، ما لم يجدد عقده في "أنفيلد".

وترددت أنباء عن رغبة صلاح في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، من أجل تجديد عقده في "أنفيلد".

وعلق صلاح قبل يومين على مسألة تجديد عقده بالقول إنه "أود البقاء مع ليفربول حتى اليوم الأخير في مسيرتي الكروية، لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك، الأمر ليس بيدي".

وأكد أن "الأمر يعتمد على ما يريده النادي، وليس علي، في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول على الإطلاق، سيصيبني هذا بالحزن".

هذا، ويقدم محمد صلاح أفضل انطلاقة في مسيرته الكروية، الموسم الحلي، إذ سجل في آخر 10 مباريات متتالية مع "الريدز" في جميع المسابقات.

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#محمد صلاح
#ليفربول
#لكرة القدم

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