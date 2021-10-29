برشلونة يتفق مع مدرب خلفا لكومان

اقترب برشلونة الإسباني من التعاقد بشكل رسمي مع نجمه السابق، تشافي هيرنانديز، ليخلف الهولندي رونالد كومان بعد إقالته من تدريب الفريق.

وأقالت إدارة برشلونة كومان من منصبه بعد الخسارة أمام رايو فاليكانو بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الليغا بعد أيام من خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بالنتيجة 1-2 في عقر داره "كامب نو".

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشافي سيوقع على عقد مع برشلونة يمتد لنهاية الموسم الحالي، بجانب الموسمين المقبلين، وحتى حزيران/ يونيو 2024.

وأضافت "تشافي سيستمر مع السد القطري حتى 30 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري على الأقل، عقب مواجهة السد ضد الأهلي، ولن يعيق مسؤولو السد رحيله للبارسا فهو حلمه".

ورفض تشافي الحديث عن اقترابه من برشلونة، رغم أنه يريد أن يتم الأمر بأسرع وقت، بحسب ما أفادت الصحيفة الإسبانية.

وأشارت إلى أن تشافي لن يقود الفريق ضد ألافيس بالليغا أو دينامو كييف بدوري الأبطال، بل ستكون مباراته الأولى يوم 6 تشرين الثانى/ نوفمبر ضد سيلتا فيغو بملعب "بالايدوس" بالدوري.

يُذكر أن برشلونة أسند المهمة بشكل مؤقت إلى سيرجي بارخوان المدير الفني لفريق الرديف، حتى إتمام التعاقد مع تشافي.