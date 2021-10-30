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أليغري: لا يمكن ليوفنتوس وضع الأهداف!

تاريخ النشر: 30/10/2021 - 10:10

أليغري: لا يمكن ليوفنتوس وضع الأهداف!
المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري (أ ب)
عرب ٤٨

اعتبر مدرب يوفنتوس، ماسيمليانو أليغري، أن فريقه لم يستطع تعويض الرحيل المتأخر للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مؤكدا أنه من المستحيل ذلك قبل 3 أيام من نهاية الميركاتو.

واتفق أليغري مع انتقادات مدافع الفريق، جورجيو كيلليني، حول توقيت انتقال كريستيانو وعودته إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكر أليغري في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "أؤمن بأن كيلليني قال أمورا إيجابية عن رونالدو، هو لاعب استثنائي وكان من دواعي فخري تدريبه، وبدوري دربت العديد من الأبطال".

وأضاف "من الطبيعي أنه يوم 28 آب/ أغسطس، قبل إغلاق سوق الانتقالات بـ3 أيام، لا تملك الإمكانية لتعويضه، لكن النادي أبلى البلاء الحسن بالحصول على مويس كين، وهو لاعب يسجل أهدافا مهمة، وأنا سعيد".

وتابع "كان من المفترض أن يتم رحيل رونالدو بشهر مبكر، حينها كان النادي سيملك فرصة للعمل بصورة مختلفة".

وعن أهداف يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي، قال أليغري "لا يمكن ليوفنتوس وضع الأهداف، الآن فقط نهدف للتأهل للدور التالي في دوري الأبطال، وقبلها هناك مباراة أمام فيرونا".

وختم أليغري "علينا التعامل مباراة بمباراة، ونرى بعدها ما يمكننا القيام بها، ويبقى الإنتر المرشح الأبرز للفوز بالدوري الإيطالي، لكن نابولي وميلان يبليان البلاء الحسن ويملكان الفرص للتتويج باللقب".

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#يوفنتوس
#ماسيمليانو أليغري
#كريستيانو رونالدو
#جورجيو كيلليني
#الدوري الإيطالي
#دوري أبطال أوروبا

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