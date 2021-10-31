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برايتون يوقف ماكينة صلاح التهديفية

تاريخ النشر: 31/10/2021 - 09:29

برايتون يوقف ماكينة صلاح التهديفية
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

حُرم النجم المصري، محمد صلاح، من مواصلة التهديف بعد سلسلة من الأهداف في 7 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما لم يتمكن من هز شباك برايتون، أمس السبت، ضمن أحداث الجولة العاشرة.

وأحرز صلاح هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل، ليتوقف رصيده عند 10 أهداف في البريمييرليغ، علمًا أنه سجل في آخر 10 مباريات له بكافة البطولات مع ليفربول وهو أول لاعب في تاريخ فريقه يصل إلى هذا الرقم.

وكان صلاح يهدف إلى الوصول إلى رقم نجم ليستر جايمي فاردي القياسي، لعدد المباريات المتتالية التي سجل فيها أهدافا بالدوري الإنجليزي الممتاز، والذي وصل إلى 11 مباراة في الموسم 2015-2016، وهو الموسم ذاته الذي أحرز فيه ليستر سيتي لقب الدوري للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه.

واحتاج صلاح إلى 4 مباريات لمعادلة هذا الرقم، لكن برايتون حرمه من ذلك، في مباراة عانى فيها ليفربول للحفاظ على تقدمه بهدفين نظيفين.

وكان مهاجم مانشستر يونايتد السابق رود فان نيستلروي، يحمل الرقم القياسي السابق في هذا الجانب، برصيد 10 مباريات متتالية، هز فيها شباك المنافسين في الدوري الإنجليزي.

كما أن صلاح ليس المهاجم الأفضل في تاريخ ليفربول بهذه الناحية، حيث سبق للمهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج، أن هز الشباك في 8 مباريات متتالية لصالح الـ"ريدز" في العام 2014، عندما كان يشكل ثنائيا خطيرا مع المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز.

وكان أمام صلاح فرصة لمعادلة رقم ستوريدج لو تمكن من التسجيل في مرمى برايتون مساء السبت، إلا أن ذلك لم يحدث.

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#محمد صلاح
#برايتون
#ليفربول
#جيمي فاردي
#الدوري الإنجليزي

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