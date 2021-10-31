ليفربول يحدد موعدا لحسم مصير صلاح

أفادت تقارير صحفية أن فريق ليفربول الإنجليزي يستهدف تجديد عقد نجمه المصري، محمد صلاح، وحسم بقاءه في صفوفه في أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، وهناك الكثير من الشائعات حول مستقبله في الموسم القادم.

وحسب موقع "ليفربول إيكو" البريطاني، فإن مالكي الريدز استقروا على شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، كأقصى موعد لحسم تجديد محمد صلاح.

وأشارت إلى أن المالكين يريدون ربط صلاح بعقد جديد في أقرب وقت ممكن قبل بدء الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضحت أن لدى مالكي ليفربول قناعة، بأنه إذا استمرت المفاوضات مع صلاح حتى العام المقبل، فإن آمال استمراره مع الريدز ستتبخر تمامًا.

يذكر أن العديد من التقارير ربطت محمد صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد وباريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

وتزعم تقارير أن صلاح يطلب 400 ألف إسترليني أسبوعيًا، من أجل التوقيع على عقد جديد مع ليفربول.