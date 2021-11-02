كونتي يعود للتدريب في البريمييرليغ

عاد المدرب الإيطالي، أنطونيو كونتي، للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك من بوابة توتنهام هوتسبير خلفا للبرتغالي نونو سانتو.

وأعلن توتنهام في بيان رسمي "يسعدنا أن نعلن عن التعاقد مع أنطونيو كونتي حتى صيف 2023، مع وجود خيار للتمديد".

وصرح كونتي "أنا سعيد للغاية بالعودة إلى التدريب، وأن تكون العودة بذلك في أحد الأندية التي تطمح لأن تصبح بطلًا مرة أخرى".

وأضاف "يمتلك توتنهام هوتسبير مرافق على أحدث طراز، بالإضافة إلى أحد أفضل الملاعب في العالم".

وتابع "لا أطيق الانتظار لبدء العمل ونقل مشاعري وعقليتي للفريق والجمهور، بالإضافة إلى إصراري الذي طالما ميزني كلاعب ومدرب".

وواصل "لم نتفق في الصيف الماضي لأنني أنهيت علاقتي مع إنتر في وقت قريب للغاية، وكنت لا أزال متأثر عاطفيًا للغاية مع نهاية الموسم، لذلك شعرت أنه لم يكن الوقت المناسب للعودة إلى التدريب".

واختتم "لكن حماس وتصميم دانيال ليفي كي أتولى المسؤولية جعلني أوافق على المهمة، والآن بعد أن عادت الفرصة لي، اخترت أن أغتنمها عن اقتناع كبير".