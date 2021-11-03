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اليوم: مباريات الجولة 4 من مجموعات دوري الأبطال

تاريخ النشر: 03/11/2021 - 09:40

اليوم: مباريات الجولة 4 من مجموعات دوري الأبطال
(أ ب)
عرب ٤٨

تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

22:00 مانشستر سيتي (إنجلترا) – كلوب بروج (بلجيكا)

22:00 لايبزيج (ألمانيا) – باريس سان جيرمان (فرنسا)

المجموعة الثانية:

19:45 آيه سي ميلان (إيطاليا) – بورتو (البرتغال)

22:00 ليفربول (إنجلترا) – أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

المجموعة الثالثة:

22:00 سبورتينغ لشبونة (البرتغال) – بشكتاش (تركيا)

22:00 بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – أياكس أمستردام (هولندا)

المجموعة الرابعة:

19:45 ريال مدريد (إسبانيا) – شاختار دونيتسك (أوكرانيا)

22:00 شيريف تيراسبول (مولدوفا) – إنتر ميلان (إيطاليا)

بودكاست عرب 48

#دوري أبطال أوروبا
#دور المجموعات
#مباريات اليوم

اليوم: مباريات الجولة 4 من مجموعات دوري الأبطال

اليوم: مباريات الجولة 4 من مجموعات دوري الأبطال

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