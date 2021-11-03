اليوم: مباريات الجولة 4 من مجموعات دوري الأبطال

تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

22:00 مانشستر سيتي (إنجلترا) – كلوب بروج (بلجيكا)

22:00 لايبزيج (ألمانيا) – باريس سان جيرمان (فرنسا)

المجموعة الثانية:

19:45 آيه سي ميلان (إيطاليا) – بورتو (البرتغال)

22:00 ليفربول (إنجلترا) – أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

المجموعة الثالثة:

22:00 سبورتينغ لشبونة (البرتغال) – بشكتاش (تركيا)

22:00 بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – أياكس أمستردام (هولندا)

المجموعة الرابعة:

19:45 ريال مدريد (إسبانيا) – شاختار دونيتسك (أوكرانيا)

22:00 شيريف تيراسبول (مولدوفا) – إنتر ميلان (إيطاليا)