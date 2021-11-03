دوري الأبطال: بايرن ميونخ يسحق بنفيكا ويتأهل

حقق بايرن ميونخ الألماني فوزا ساحقا على بنفيكا البرتغالي بخماسية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز خماسية بايرن ميونخ كل من اللاعبين روبرت ليفاندوفسكي (هاتريك) وسيرج جنابري وليروي سانيه، في المقابل سجل هدفي بنفيكا اللاعبين فيليبي موراتا وداروين نونيز.

وبهذا الفوز حصد بايرن ميونخ بطاقة تأهله لثمن نهائي البطولة وهو يتصدر المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، في حين تجمد رصيد بنفيكا عند 4 نقاط وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

خطورة بنفيكا ظهرت مبكرا على المرمى البافاري عبر ركلة حرة نفذها جريمالدو من جهة اليمين، مرسلا عرضية قوية، مرت من على رأس أحد زملائه دون أن ينجح في تحويلها إلى داخل الشباك.

وتصدى الحارس فلاشوديموس لفرصة أولى خطيرة للبايرن من تسديدة لجنابري بالقرب من المرمى، ليحرم أصحاب الأرض من هدف مبكر.

ومع حلول الدقيقة 15، نجح بنفيكا في هز شباك أصحاب الأرض بهدف أول عن طريق فيريسيمو، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وهو ما أكدته تقنية الفيديو.

واتسمت المباراة بإيقاعها السريع في ظل تبادل الفريقين الهجمات، حيث أطلق مولر تسديدة على الطائر من قلب منطقة جزاء بنفيكا، لكنها علت العارضة.

وبمهارته المعهودة، تلاعب كومان بمدافعي بنفيكا قبل أن يرسل عرضية متقنة نحو رأس ليفاندوفسكي، الذي اكتفى بوضعها داخل المرمى بسهولة.

وسرعان ما عاد البايرن لتعزيز تقدمه من كرة مررها ليفاندوفسكي نحو جنابري، الذي وجهها بكعب القدم إلى داخل الشباك.

وحاول ياريميتشو صيد شباك مانويل نوير من تسديدة أرضية زاحفة، لكن الكرة حادت عن المرمى ومرت بجوار القائم قبل أن يتمكن موراتو من تقليص النتيجة للضيوف بهدف من ضربة رأسية قوية، اكتفى حارس البايرن بالنظر إليها وهي في طريقها للشباك.

وفي اللحظات الأخيرة للشوط الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البايرن بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب وجود لمسة يد، ليفشل ليفاندوفسكي في تحويلها إلى هدف بعدما سددها في منتصف المرمى بين أحضان حارس بنفيكا.

ولم يضع البايرن وقتا مع انطلاقة الشوط الثاني، لينجح ساني في مقابلة تمريرة ديفيز بالرأس بتسديدة رائعة على الطائر، استقرت في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى بنفيكا، مضيفا الهدف الثالث.

وأضاع ساني هدفا ثانيا له بعدها مباشرة بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء، ليحاول وضع كرة ساقطة من فوق الحارس، لكنها ارتطمت بالشباك من الخارج.

ونجح ليفاندوفسكي في تعويض إخفاقه في تنفيذ ركلة الجزاء بتسجيل هدف رابع بعدما انطلق بالكرة ووضع الكرة من فوق الحارس، وقع بها على ثاني أهدافه في المباراة.

وأطلق جوريتسكا تسديدة أرضية بعيدة المدى، تمكن الحارس فلاشوديموس من تحويلها إلى ركنية، قبل أن يطلق كومان تصويبة صاروخية مرت بجوار القائم الأيمن.

واستطاع الفريق الضيف تقليص النتيجة بهدف ثان جاء من هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى نونيز، الذي وضع الكرة بين أقدام نوير إلى داخل الشباك.

وفي الدقائق الـ10 الأخيرة، أمّن بايرن انتصاره بأقدام ليفاندوفسكي مجددا، الذي تسلم تمريرة بينية على حدود منطقة الجزاء، ليضعها في المرمى أثناء تقدم حارس بنفيكا، موقعا على الهدف الثالث له والخامس لفريقه.