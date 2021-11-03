  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ميسي يخطط للسفر إلى مدريد!

تاريخ النشر: 03/11/2021 - 09:49

ميسي يخطط للسفر إلى مدريد!
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن الإصابة ستبعد نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي، عن الملاعب لعدة مباريات وليس فقط المباراة أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

وخلت قائمة الفريق الباريسي لمواجهة لايبزيج المقررة اليوم، الأربعاء، من ميسي بداعي الإصابة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن غياب ميسي عن مواجهة لايبزيج سببه إصابة في الركبة تطارده منذ شهرين، موضحة أنه تعرض لها في مواجهة الأرجنتين وفنزويلا، يوم 2 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتعرض ميسي وقتها لتدخل عنيف للغاية من لويس أدريان مارتينيز على الركبة اليسرى، ورغم استكماله المباراة بدون أي مشاكل، إلا أن الأمر أثر عليه على المدى البعيد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضربة التي تعرض لها ميسي في المباراة، تسببت في حدوث نزيف داخلي أدى إلى ورم دموي ويمكن أن يسبب التهابًا.

وأوضحت أن تلك الإصابة تحتاج إلى تعافيًا أكثر شمولًا، لذلك قد يغيب ميسي عن المزيد من المباريات.

وختمت الصحيفة، بأن ميسي يخطط للسفر إلى مدريد للخضوع للعلاج لوضع حد للمضاعفات الجسدية في أحد العيادات المتخصصة، والتي تعامل معها في عام 2015، عندما عانى من تمزق في الرباط الجانبي الأيسر.

يذكر أن النادي الباريسي أوضح في بيان رسمي أن ميسي يعاني من إصابة مزدوجة في الأوتار العضلية والركبة اليسرى.

بودكاست عرب 48

#باريس سان جيرمان
#ليونيل ميسي
#لايبزيج
#دوري أبطال أوروبا

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اليوم: مباريات الجولة 4 من مجموعات دوري الأبطال
اليوم: مباريات الجولة 4 من مجموعات دوري الأبطال

2021-11-03

كريستيانو ينقذ اليونايتد من الخسارة بالوقت القاتل
كريستيانو ينقذ اليونايتد من الخسارة بالوقت القاتل

2021-11-03

دوري الأبطال: فاتي يقود برشلونة لفوز صعب
دوري الأبطال: فاتي يقود برشلونة لفوز صعب

2021-11-03

الأكثر قراءة

وفاة الفنان السوري صباح فخري

وفاة الفنان السوري صباح فخري

2021-11-02
إسرائيل تكتشف مخزن ذخيرة سوري ضخم في الجولان المحتل

إسرائيل تكتشف مخزن ذخيرة سوري ضخم في الجولان المحتل

2021-11-02
تطورات في ملف جريمة قتل ميسر عثمان من حيفا

تطورات في ملف جريمة قتل ميسر عثمان من حيفا

2021-11-02
العائلات المقدسية في الشيخ جراح ترفض مقترح

العائلات المقدسية في الشيخ جراح ترفض مقترح "التسوية"

2021-11-02
في وداع قلعة الطرب... صباح فخري | آراء

في وداع قلعة الطرب... صباح فخري | آراء

2021-11-02