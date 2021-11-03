ذكرت تقارير صحفية أن الإصابة ستبعد نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي، عن الملاعب لعدة مباريات وليس فقط المباراة أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

وخلت قائمة الفريق الباريسي لمواجهة لايبزيج المقررة اليوم، الأربعاء، من ميسي بداعي الإصابة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن غياب ميسي عن مواجهة لايبزيج سببه إصابة في الركبة تطارده منذ شهرين، موضحة أنه تعرض لها في مواجهة الأرجنتين وفنزويلا، يوم 2 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتعرض ميسي وقتها لتدخل عنيف للغاية من لويس أدريان مارتينيز على الركبة اليسرى، ورغم استكماله المباراة بدون أي مشاكل، إلا أن الأمر أثر عليه على المدى البعيد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضربة التي تعرض لها ميسي في المباراة، تسببت في حدوث نزيف داخلي أدى إلى ورم دموي ويمكن أن يسبب التهابًا.

وأوضحت أن تلك الإصابة تحتاج إلى تعافيًا أكثر شمولًا، لذلك قد يغيب ميسي عن المزيد من المباريات.

وختمت الصحيفة، بأن ميسي يخطط للسفر إلى مدريد للخضوع للعلاج لوضع حد للمضاعفات الجسدية في أحد العيادات المتخصصة، والتي تعامل معها في عام 2015، عندما عانى من تمزق في الرباط الجانبي الأيسر.

يذكر أن النادي الباريسي أوضح في بيان رسمي أن ميسي يعاني من إصابة مزدوجة في الأوتار العضلية والركبة اليسرى.