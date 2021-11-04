تشافي يريد "العودة إلى الديار" وبرشلونة يفاوض السد في الدوحة

عرب ٤٨ / أ ف ب

كشف المدرب الإسباني للنادي السد القطري تشافي هرنانديس عن تطلّعه "للعودة إلى الديار" خلال "ساعات أو ربما أيام"، في وقت كان فريقه السابق برشلونة الإسباني يجري مفاوضات أمس الأربعاء في الدوحة لاستعادته داخل أسوار النادي الكاتالوني.

وحطّ وفد من برشلونة غاب عنه الرئيس خوان لابورتا وضمّ نائبه رافا يوستي والمدير الرياضي ماتيو أليماني، في العاصمة القطرية مساء أمس في مسعى للتفاوض على التعاقد مع تشافي مدربا، خلفا للهولندي المُقال بسبب سوء النتائج رونالد كومان.

وقال تشافي (41 عاما) بعد مباراة السد التي انتهت بتعادل فريقه مع الدحيل 3-3 ضمن الدوري القطري: "الناديان في محادثات ويجب التوصل إلى حل".

وأضاف: "أنا أتطلع للعودة إلى الديار كما تتخيلون، لكنها مسألة احترام. لدي عقد ويجب أن يوافق الناديان. أنا متحمس للغاية للعودة إلى الوطن وأكثر من ذلك لأن أكون مدربا لبرشلونة وهي مسؤولية كبيرة، لكنني متحمس للغاية".

وأضاف لاعب الوسط الإسباني السابق أن هناك "شرطا جزائيا صغيرا" في عقده مع نادي السد، وأشارت تقارير إلى أنه قيمته نحو خمسة ملايين يورو.

وتابع تشافي: "أنا إيجابي للغاية، هذا ما أنا عليه، لقد كنت واضحا جدا بشأن ما أريد. أعتقد أن الأمر يتعلق بساعات، وربما أيام. إنهم يعرفون موقفي، وآمل أن يتم ذلك".

في المقابل، كان السد قد أكد عبر مديره التنفيذي تركي العلي أن النادي لا يزال متمسّكا بتشافي.

وخلال حضور الوفد الإسباني مباراة السد والدحيل، نقل حساب السدّ على تويتر عن العلي قوله إن "موقف النادي واضح من البداية، فنحن متمسكون بمدربنا تشافي ولا يمكننا أن نفرط به في هذا الوقت الحساس من الموسم".

وقال: "نرحب بزيارة الوفد الإداري من نادي برشلونة الإسباني وهي محل تقدير واحترام".

من جهته، قال يوستي لصحافيين متواجدين في ملعب المباراة إن عدم حضور رئيس النادي لابورتا إلى الدوحة "لا يمثل مشكلة لنادي السد" واصفا العلاقة بـ"الممتازة"، ومشيدا بحرص إدارة السد على استقبال وفد برشلونة في مطار حمد الدولي.

ونشأ تشافي في صفوف برشلونة منذ صغره وحمل ألوانه في 17 موسما في أكثر من 750 مباراة محرزا معه 25 لقبا بين 1998 و2015، قبل الذهاب إلى قطر عام 2015.

وبعد حمل ألوان السد كلاعب لمدة أربعة مواسم، أشرف على تدريبه وقاده إلى لقب الدوري الموسم الماضي ولقب كأس الأمير في آخر سنتين.

وبعد انتهاء مباراة السد والدحيل، عانق تشافي أعضاء الجهاز والفني واللاعبين في مشهد بدا وكأنه وداعي.

وقال ظهير السد عبد الكريم حسن لقناة "الكاس" القطرية بعد المباراة: "حزينون لرحيل تشافي لكن سعداء لانتقاله من السد إلى فريق كبير مثل برشلونة. قدّم تشافي فكرا جديدا للكرة القطرية خصوصا لنا نحن لاعبي نادي السد. تعرّض لانتقادات منذ استلامه النادي، لكن شاهدتم فكره الكروي الجديد وطريقته. كل الفرق عانت من هذا الأسلوب".

وعمّا دار بين تشافي واللاعبين في اجتماع الفريق، أضاف حسن "هناك حزن لرحيل تشافي، خصوصا انه لعب معنا ودرّبنا وأمضينا أوقاتاً ممتعة وجميلة ولحظات حزن وفرح. رحيله سيكون مؤثرا".

بدوره، قال لاعب السد الإسباني سانتي كاسورلا: "نتمنى الأفضل لتشافي. أنا ممتن لكل الذي قدّمه لأجلي. يجب أن ننتظر الآن ونرى ماذا سيحصل".

وبعد بداية مخيبة في الدوري الاسباني حيث يحتل المركز التاسع، يشرف راهناً على برشلونة بشكل موقت ظهيره السابق سيرجي بارخوان.