دوري الأبطال: باريس سان جيرمان يقع بفخ التعادل

وقع باريس سان جيرمان الفرنسي بفخ التعادل أمام لايبزيج الألماني بعد افتراقهما بهدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفا باريس سان جيرمان اللاعب جيورجينهو فاينالدوم، في المقابل سجل هدفي لايبزيج اللاعبين كريستوفر نكونكو ودومينيك سزوبوسزلاي.

وبهذا التعادل رفع باريس سان جيرمان رصيده من النقاط إلى 8 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى، في حين حصد لايبزيج نقطته الأولى وهو يقبع بالمركز الأخير.

مجريات المباراة:

بدأ اللقاء بهجوم كاسح لأصحاب الأرض، ترجمه بهدف مبكر سجله نكونكو بضربة رأس بعد عرضية رائعة من أندري سيلفا.

وبعد مرور 3 دقائق فقط، أهدر "سيلفا" ركلة جزاء، تصدى لها دوناروما ببراعة كبيرة، لتضيع فرصة ثمينة للغاية على الفريق الألماني لتعزيز تفوقه.

واصل الألمان اندفاعهم الهجومي، حيث أضاع نكونكو وفورسبرج وكونراد لايمر عدة فرص خطيرة للغاية.

وعكس سير اللعب تماما، ومن أول هجمة منظمة وسريعة، مرت الكرة بين أقدام دي ماريا ونيمار ومبابي، حتى أنهاها فينالدوم في الشباك، مسجلا هدف التعادل للباريسيين.

وانقلب السيناريو رأسا على عقب، حيث ارتبك لاعبو لايبزيج، وتوترت أعصاب مدربه جيسي مارش، الذي نال بطاقة صفراء، بينما دخل بي إس جي أجواء اللقاء تدريجيا، وفرض سيطرته بفضل خبرة نجومه.

أضاف الفريق الباريسي هدفا ثانيا من ركلة ركنية، ارتقى لها ماركينيوس برأسه، وأكملها فينالدو في الشباك، لتتأكد فرحته بالثنائية بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أهدر مبابي فرصة محققة من انفراد تام، تصدى له الحارس بيتر جولاتشي.

وعاد جولاتشي لينقذ مرماه مجددا من فرصة أخرى لدي ماريا، لكن هذه المرة في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، بعدها أضاع مبابي فرصة أخرى بغرابة شديدة.

وفي الدقيقة 64 تجددت المواجهة بين مبابي وجولاتشي، بانفراد تام لكيليان، لكنه سدد الكرة في أحضان حارس مرمى لايبزيج.

ارتدت الهجمة سريعة لأصحاب الأرض، وكاد آنخلينو أن يسجل التعادل، إلا أن ماركينيوس، أبعد الكرة من على خط المرمى.

بعدها أضاع دومينيك سزوبوسزلاي فرصة جديدة بعد عرضية متقنة من كريستوفر نكونكو.

تواصلت محاولات الألمان لإدراك التعادل بتسديدة لمحمد سيماكان فوق العارضة، ورأسية لنكونكو، أمسكها دوناروما بسهولة، بينما فشلت محاولة داني أولمو في اختراق الدفاع الباريسي بعد نزوله بديلا.

في المقابل، اكتفى الضيف الباريسي بتسديدة ضعيفة من نيمار، بعدها شارك أندير هيريرا ودراكسلر مكان فينالدوم ودي ماريا.

ومن خطأ ساذج للغاية، قفز كيمبيمبي فوق أكتاف نكونكو، ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو، سددها سزوبوسزلاي بنجاح على يمين دوناروما، ليسجل التعادل في وقت قاتل.

حل ماورو إيكاردي بديلا لمبابي، إلا أن خطوة ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان، جاءت بعد فوات الأوان، ليفرط فريقه في الفوز وصدارة المجموعة.