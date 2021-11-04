نور الشربيني المصرية الأكثر تصدرا للتصنيف العالمي للاسكواش

تربعت البطلة المصرية، نور الشربيني، على عرش أبطال مصر المتوجين بالألقاب في الملعب الزجاجي، بعدما نجحت في تسجيل تاريخها الحافل بالألقاب، وحصدت اللقب رقم 26 في تاريخ بطولاتها الدولية لتكون أكثر لاعبة مصرية تحقيقا للبطولات، تليها البطلة المعتزلة، رنيم الوليلي، والتي توجت بـ24 لقبا، كما تعد الشربيني أكثر لاعبة مصرية تتصدر التصنيف العالمي للاسكواش لمدة 43 شهر لغاية الآن.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إذ واصلت الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر الثالث عشر على التوالي، منذ اعتلائها صدارة التصنيف في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وجاءت لاعبة وادي دجلة، نوران جوهر، في المركز الثاني بالتصنيف، وتقدمت هانيا الحمامي مركزين لتستقر في المركز الرابع، أما نور الطيب فتراجعت لأول مرة منذ إعلان اعتزالها العام الماضي، لتستقر في المركز التاسع، فيما تقدمت سلمى هاني مركزا واحدا وبلغت التصنيف التاسع.

وبقيت لاعبة وادي دجلة، روان العربي، بقائمة التوب 10 لتحتل المركز العاشر في التصنيف العالمي للاسكواش.

هذا، وتُعد لاعبة اسكواش المصرية المحترفة والمصنفة الأولى على مستوى العالم، نور الشربيني، وُلدت يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1995، أول لاعبة مصرية تحقق لقب بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش تحت سن 13 عام 2009، بعد تغلبها على مواطنتها نوران جوهر في نهائي البطولة. وتُعد أيضًا أول لاعبة اسكواش مصرية والأصغر في العالم التي تنجح في التأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة عام 2012، لكن حلم التتويج تأجل لأربعة أعوام. وأحرزت الشربيني بطولة العالم للاسكواش بعد فوزها بالبطولة، التي أقيمت في ماليزيا إثر تغلبها على الإنجليزية لورا مارسو، المصنفة الأولى عالميا في المباراة النهائية، بعد أن عادت من تأخرها بشوطين مقابل لا شيء.