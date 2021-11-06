برشلونة يتعاقد رسميا مع تشافي

تعاقد برشلونة وبشكل رسمي مع أسطورته، تشافي هيرنانديز، من أجل قيادة تدريب الفريق بعقد يمتد لغاية 2024 خلفا للهولندي رونالد كومان.

وأعلن السد القطري عن رحيل مدربه تشافي للعودة إلى تدريب الفريق الكاتالوني، الذي لعب بصفوفه لمدة 17 عاما بعد صعوده من قطاع الناشئين.

وأوضح برشلونة أن تشافي سيكمل الموسم الحالي، بجانب موسمين إضافيين، وسيقدمه أمام وسائل الإعلام يوم الإثنين في استاد كامب نو.

وخاض تشافي 767 مباراة بقميص برشلونة وهو ثاني أكثر لاعب خوضا لمباريات في تاريخ النادي، بعد ليونيل ميسي، وحصل على 25 لقبا، أبرزها الدوري الإسباني 8 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.

وحمل شارة قيادة برشلونة، قبل أن يختتم مسيرته في اللعب مع السد لمدة 4 سنوات، ثم بدأ معه مشواره التدريبي بعد الاعتزال في 2019.

وأقال برشلونة كومان بعد الهزيمة 1-0 من رايو فايكانو في الدوري الإسباني الشهر الماضي، وكانت رابع هزيمة للفريق في 6 مباريات بجميع المنافسات.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري بفارق 9 نقاط عن ريال سوسييداد صاحب الصدارة و8 نقاط عن غريمه ريال مدريد، الذي فاز في لقاء الكلاسيكو 2-1 الشهر الماضي.

وفي دوري أبطال أوروبا يحتل برشلونة المركز الثاني في مجموعته خلف بايرن ميونخ بـ6 نقاط، بعد أول 4 جولات رغم هزيمته في أول مباراتين.