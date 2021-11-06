ديربي مانشستر: السيتي يُسقط يونايتد في عقر داره

حقق مانشستر سيتي الفوز على نظيره مانشستر يونايتد في عقر داره بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا مانشستر سيتي كل من اللاعبين إيريك بايلي (ذاتي) وبرناردو سيلفا.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 23 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 17 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.

مجريات المباراة:

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح السيتي في الدقيقة الثالثة، بتسديدة من سيلفا من داخل منطقة الجزاء، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

ورد اليونايتد في الدقيقة السادسة، بارتقاء من ماغواير لعرضية من مخالفة، مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم.

وافتتح السيتي التسجيل في الدقيقة السابعة، بعدما أرسل كانسيلو عرضية من الجانب الأيسر، حاول بايلي إبعادها إلا أنه سجل الكرة بالخطأ في مرماه.

وكاد اليونايتد أن يعدل النتيجة في الدقيقة 26، بعدما أرسل شاو عرضية من الجانب الأيسر، تابعها رونالدو بتسديدة قوية على الطائر، تألق إديرسون في التصدي لها.

وأهدر السيتي فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 29، بعد انطلاقة من فودين في الجانب الأيسر ممهدًا الكرة إلى دي بروين داخل المنطقة، ليسدد كرة مباشرة اصطدمت بشاو وتمهدت أمام جيسوس الذي سدد مباشرة كرة تألق دي خيا في التصدي لها.

وواصل دي خيا التألق بعدها بدقيقة واحدة، بعدما تصدى لتسديدة صاروخية من كانسيلو من خارج منطقة الجزاء.

وكاد اليونايتد أن يعاني من النيران الصديقة مرة أخرى في الدقيقة 33، بعدما أرسل فودين عرضية أرضية، حاول ليندلوف إبعادها، إلا أنه سدد الكرة تجاه مرماه بالخطأ ليتألق دي خيا في التصدي لها.

واستمر الزحف الهجومي للسيتي تجاه مرمى اليونايتد في الدقيقة 35، بتسديدة قوية من دي بروين من داخل منطقة الجزاء، أبعدها دي خيا إلى ركلة ركنية.

وتبعه كانسيلو بتسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء، وجدت إبداع دي خيا مرة أخرى الذي تصدى لها ببراعة.

ووسط سرحان من دفاع اليونايتد، أضاف السيتي الهدف الثاني في الدقيقة 45، بعدما أرسل كانسيلو عرضية داخل المنطقة، لم يتدخل ماغواير وشاو لإبعادها ظنًا منهما بأن الكرة في طريقها إلى خارج الملعب، ليتابعها سيلفا بتسديدة مباشرة اصطدمت بدي خيا وسكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي (2-0).

وفي الشوط الثاني حاول اليونايتد العودة لأجواء المباراة، بتسديدة من جرينوود من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 59، مرت إلى جوار القائم.

وظهر السيتي هجوميًا في الدقيقة 66، بعدما تلقى غوندوغان بينية في الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، مسددًا كرة ذهبت إلى جوار القائم.

وازدادت محنة اليونايتد في الدقيقة 74، بخروج شاو مصابًا وحلول تيليس بدلًا منه.

وحاول السيتي إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 76، بعجما تابع دي بروين كرة مبعدة من دفاع اليونايتد داخل المنطقة، مسددًا كرة على الطائر ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وأهدر السيتي فرصة مؤكدة لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81، بعدما تلقى فودين بينية سحرية داخل منطقة الجزاء، مسددًا كرة أرضية اصطدمت بالقائم.

وحاول ستونز تدوين اسمه في قائمة المسجلين في الدقيقة 87، بعدما مهد رودريغو الكرة له داخل المنطقة، ليسدد المدافع كرة قوية مرت إلى جوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز السيتي بهدفين دون رد.