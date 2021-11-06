يوفنتوس يهزم فيورنتينا بالوقت القاتل

ألحق يوفنتوس الخسارة بنظيره فيورنتينا بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح يوفنتوس اللاعب خوان كوادرادو.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 18 نقطة وهو يحتل المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد فيورنتينا عند 18 نقطة أيضًا وهو يحتل المركز السابع.

مجريات المباراة:

المحاولة الأولى في اللقاء كانت من نصيب فيورنتينا بالدقيقة الخامسة، بعد كرة عرضية من الناحية اليسرى مرت داخل المنطقة ليقابلها بونافنتورا برأسية باتجاه المرمى، أمسك بها بيرين بنجاح.

ونجح موراتا في الضغط على مدافع فيورنتينا وحصل على الكرة لينفرد بالمرمى ومر من الحارس، لكنه مرر الكرة إلى ديبالا ليفشل الأخير في تسديد الكرة بالشباك.

وأنقذ بيرين مرماه من فرصة محققة بالدقيقة 37، بعد عرضية ممتازة من كاييخون من الجهة اليمنى أبعدها الحارس بأطراف أصابعه إلى ركنية قبل أن تصل على رأس بونافنتورا.

وأطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، لكن فريق فيورنتينا طلب التأكد من وجود ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد دانيلو داخل المنطقة، قبل أن يشير الفار إلى عدم وجود أي مخالفة.

ومن أول محاولة حقيقة ليوفنتوس، كاد موراتا أن يهز شباك الفيولا في بداية الشوط الثاني، بعدما مر بالكرة من فوق ميلينكوفيتش ليطلق تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لتيراتشيانو.

ثم استلم رابيو تمريرة من ماكيني في هجمة مرتدة سريعة، ليطلق الفرنسي صاروخ في اتجاه المرمى لتضرب في قدم أحد لاعبي فيورنتينا وترتطم بالشباك الخارجية لمرمى الفيولا.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه ميلينكوفيتش في الدقيقة 73، بعد عرقلة كييزا نجم السيدة العجوز، ليشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء، ويكمل الفيولا اللقاء بـ10 لاعبين.

وكاد كييزا أن يكسر عارضة الحارس تيراتشيانو، بعدما حصل على الكرة بشكل جيد بالجهة اليمنى ليطلق صاروخ مدوي ارتطم بالعارضة، لتحرمه من فرصة تسجيل الهدف الأول.

ثم مر كوادرادو بشكل جيد من الناحية اليمنى ليرسل عرضية داخل المنطقة، وقابلها موراتا بتسديدة في الشباك بالدقيقة 80، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلل على ألفارو.

وواصل كييزا تألقه في المباراة، واقترب أكثر من التهديف بعدما مرر كوادرادو كرة عرضية قابلها فيديريكو بتسديدة من عند علامة الجزاء باتجاه المرمى، لكن الحارس تألق وأبعدها.

وتمكن كوادرادو من تسجيل هدف الفوز القاتل لليوفي في الدقيقة 90+1، بعدما وصلته الكرة له من خطأ بيراجي، ليطلق الكولومبي تسديدة سكنت شباك الفيولا، ليفوز اليوفي (1-0).