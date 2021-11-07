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ليفربول يسقط أمام وست هام يونايتد

تاريخ النشر: 07/11/2021 - 23:27

ليفربول يسقط أمام وست هام يونايتد
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

خسر ليفربول مباراته الخارجية أمام وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدفين، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية وست هام كل من اللاعبين أليسون (ذاتي) وبابلو فورنالس وكورت زوما، في المقابل سجل هدفي ليفربول كل من اللاعبين ترينت ألكسندر أرنولد وديفوك أوريجي.

وبهذا الفوز رفع وست هام يونايتد رصيده من النقاط إلى 23 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ليفربول عند 22 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

سرعان ما تمكن الهامرز من افتتاح التسجيل، في الدقيقة الرابعة، عندما نفذ فورنالس ركلة ركنية، ارتقى الحارس البرازيلي أليسون بيكر ليبعدها بقبضة يده، لكنه أساء تقديرها، ليلمسها قبل أن تستقر في شباكه.

واضطر أوجبونا، لاعب وست هام، للخروج من الملعب إثر إصابة في الرأس، ليدخل مكانه كريج داوسون في الدقيقة 22.

وعانى ليفربول بشدة لاقتحام منطقة جزاء أصحاب الأرض، قبل أن يرسل تشامبرلين كرة عرضية من اليسار، أبعدها الدفاع لتصل إلى رنولد، الذي سدد بعيدا عن المرمى في الدقيقة 35.

وتمكن ليفربول من إدراك التعادل في الدقيقة 41، عندما احتسب له الحكم ركلة حرة، لمسها صلاح قبل أن يسددها أرنولد مقوسة في الزاوية العليا اليمنى للمرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد وست هام أن يستعيد تقدمه في الدقيقة 50، عندما تابع البديل داوسون برأسه ركنية نفذها فورنالس، لكن محاولته ارتدت من العارضة.

واحتفظ ماني بالكرة على خط الملعب، قبل أن يمررها إلى صلاح، الذي أطاح بمحاولته القريبة فوق المرمى بالدقيقة 57.

وتمكن وست هام من تسجيل هدفه الثاني، في الدقيقة 67، عندما انطلق بوين بهجمة مرتدة، قبل أن يمرر إلى فورنالس الذي واجه الحارس، وسدد الكرة زاحفة لتمر من تحت ذراعه إلى داخل المرمى.

وعاد الهامرز ليعززوا تقدمهم في الدقيقة 74، عندما نفذ بوين ركلة ركنية، ارتقى لها زوما ووضعها برأسه في الشباك.

وأنعش مدرب ليفربول، يورغن كلوب، هجومه بإشراك البلجيكي ديفوك أوريجي بدلا من ديوجو جوتا، قبل أن يدفع بالياباني تاكومي مينامينو في محل فابينيو.

وقلص ليفربول النتيجة في الدقيقة 83، عندما مرر هندرسون الكرة إلى ألكسندر أرنولد، الذي لم يستطع السيطرة عليها، لتذهب إلى أوريجي الذي وضعها في الزاوية السفلى اليمنى للمرمى بطريقة رائعة.

وكثف ليفربول ضغطه على وست هام لإدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، وأهدر ماني ضربة رأس خطيرة بجوار القائم، قبل أن يمسك الحارس فابيانسكي برأسية أخرى من أوريجي، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض (3-2).

بودكاست عرب 48

#ليفربول
#وست هام يونايتد
#الدوري الإنجليزي

ليفربول يسقط أمام وست هام يونايتد

ليفربول يسقط أمام وست هام يونايتد

ليفربول يسقط أمام وست هام يونايتد

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