3 أرقام قياسية بانتظار محمد صلاح

يسعى نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إلى تحطيم 3 أرقام قياسية مع فريقه في المباراة القادمة أمام وست هام يونايتد والمقرر لها مساء اليوم، الأحد، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

وأعلن موقع ليفربول الرسمي أن صلاح يحتاج للتسجيل في مباراة الأحد حتى يعادل رقم الويلزي جون توشاك، في عدد الأهداف التي سجلها لاعب واحد من ليفربول أمام وست هام في كافة المسابقات (10 أهداف لتوشاك مقابل 9 لصلاح).

وأضاف الموقع، أن صلاح وفي حال تسجيله، سيصبح أول لاعب في تاريخ الـ"ريدز" يهز الشباك في 5 مباريات متتالية بالدوري أمام وست هام.

من ناحيتها، ذكرت شبكة إحصائيات "أوبتا"، أن صلاح أمام رقم قياسي مميز في حال هزه شباك وست هام، حيث سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يهز الشباك في أول 6 مباريات لفريقه بالمسابقة خارج الديار.

وكان الرقم مسجلا مسبقا باسم لاعب آرسنال آلان سميث في عام 1988، علما بأنه يحمل الرقم القياسي حاليا في البريمييرليغ (ابتداء منذ عام 1992)، بالاشتراك مع نجم آرسنال تييري هنري (أول 5 مباريات).

يذكر أن صلاح يتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 10 أهداف، وهو الذي فاز بجائزة هداف الدوري في أول موسمين له مع النادي.

ومن الأرقام اللافتة الأخرى التي قد تتحقق أمام وست هام، خوض قائد ليفربول جوردان هندرسون، للمباراة رقم 300 مع فريقه بالدوري، ليصبح اللاعب رقم 44 الذي يحقق هذا الأمر مع ليفربول بتاريخ الدوري، والرابع فقط في عصر البريمييرليغ، بعد جايمي كاراغر (508 مباريات)، ستيفين جيرارد (504 مباريات) وسامي هيبيا (318 مباراة).

كما أن المباراة المقبلة لهندرسون، ستحمل الرقم 350 له مع ليفربول في كافة المسابقات.

ليفربول مرشح أيضًا لأن يكسر رقمه القياسي الخاص بعدد المباريات المتتالية دون خسارة في المسابقة، منذ انضمامه للدوري الأول عام 1893، والذي تحقق بين آذار/ مارس وأيلول/ سبتمبر العام 1982، تحت قيادة المدرب الشهير بوب بايسلي.

ويأمل حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر، الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة رقم 50 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في 110 مباريات مع ليفربول في المسابقة.

يذكر أن ليفربول يسعى لتحقيق الفوز على مضيفه وست هام، لتقليص الفارق مع المتصدر تشيلسي إلى نقطة واحدة، قبل انطلاق فترة التوقف الدولية.