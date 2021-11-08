باريس سان جيرمان يطالب بتدخل الفيفا بسبب ميسي!

ذكرت تقارير صحفية أن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، ليوناردو، طالب بتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

جاء ذلك في أعقاب الاعتراض على استدعاء ثنائي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي ولياندرو باريديس لصفوف منتخب الأرجنتين هذا الشهر.

وذكر ليوناردو لصحيفة "لو باريزيان" أنه "لا نتفق على السماح للاعب بالانضمام لمنتخب بلاده، وهو في مرحلة التعافي البدني بعد تعرضه لإصابة".

وأضاف "إنها خطوة غير منطقية، ومثل هذه المواقف تحتاج لتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتستدعي فرض لائحة جديدة".

وغاب ميسي عن آخر مباراتين للفريق الباريسي بسبب إصابة مزدوجة في الركبة والأوتار العضلية، بينما يتخلف باريديس عن المباريات منذ 3 أسابيع، بسبب إصابة عضلية.

وانضم الثنائي لمعسكر منتخب الأرجنتين استعدادا لمباراتي أوروغواي والبرازيل، المقررتين يومي 14 و17 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022).