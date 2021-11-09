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السيتي يضع شرطا مقابل انتقال سترلينغ إلى برشلونة!

تاريخ النشر: 09/11/2021 - 08:19

السيتي يضع شرطا مقابل انتقال سترلينغ إلى برشلونة!
النجم الإنجليزي رحيم سترلينغ (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي الإنجليزي وضع شرطا مقابل انتقال نجمه، رحيم سترلينغ، إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وحسب التقارير، فإن مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، يرغب في التعاقد مع سترلينغ لتعزيز هجوم الفريق.

ولا يحظى الجناح الإنجليزي بأوقات جيدة في ملعب الاتحاد، بعدما خرج من حسابات مدربه بيب غوارديولا.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن السيتي يرحب ببيع سترلينغ إلى برشلونة، مقابل الحصول على خدمات الهولندي فرينكي دي يونغ.

وأصافت الصحيفة، أن غوارديولا اتصل برئيس برشلونة خوان لابورتا، من أجل التفاوض حول تلك الصفقة التبادلية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن قيمة دي يونغ تبلغ حاليًا 60 مليون جنيه إسترليني، مقابل 43 مليون فقط لسترلينغ.

ويعني هذا أن السيتي سيكون عليه دفع 17 مليون جنيه إسترليني لإتمام الصفقة.

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#مانشستر سيتي
#رحيم سترلينغ
#برشلونة
#فرينكي دي يونغ

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